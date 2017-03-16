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İSTANBUL'DA 17 İLÇEDE PKK OPERASYONU

İstanbul'da 17 ilçede PKK operasyonu

İstanbul'da 17 ilçede PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, gece saatlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik il genelinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sultangazi, Maltepe, Esenyurt, Küçükçekmece ilçelerinin de aralarında bulunduğu toplam 17 ilçede gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri ile polis helikopteri havadan destek verdi.

Yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

DHA
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