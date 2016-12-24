İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy KurbağalıdereIslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu çalışma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10.00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Kadıköy İlçesi: Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmı.”