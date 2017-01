İstanbul'da 2009'dan beri böylesi görülmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2009'dan beri en yoğun kar yağışını gözlemlediklerini belirterek, "Yer yer bazı bölgelerde 120 santimetreyi bulan kalınlıkta kar yoğunluğu oluştu. 7 bin civarı personel ve bin 340 araç, yoğun çalışma yaptı. 50 bin ton tuz döküldü ve 370 ton solüsyon kullanıldı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Topbaş, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da ciddi kar yağışı olduğunu anımsatan Topbaş, İstanbul'un yoğun nüfusa sahip, çok sayıda aracın yollarda olduğu bir kent olduğuna dikkati çekti.

Topbaş, "2009'dan beri en yoğun kar yağışını gözlemledik. Yer yer bazı bölgelerde 120 santimetreyi bulan kalınlıkta kar yoğunluğu oluştu. 7 bin civarı personel ve bin 340 araç, yoğun çalışma yaptı. 50 bin ton tuz döküldü ve 370 ton solüsyon kullanıldı. İlçe belediyelerine de yardımcı olduk. 40 bin ton civarında da onlara destek verdik." diye konuştu.

Her zaman kış lastiği konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Topbaş, şöyle devam etti:

"Maalesef bu yağışta da kış lastiği olmayanların trafiğe çıkması, sorunlara yol açtı. Ayrıca, kent içinden özellikle Mahmutbey gişesinden geçen büyük araçlar, tırlar, iki taraflı trafiğe sebep oldu. 250 civarı tır ve ağır vasıtayı, itfaiyelerimiz ters yönden girip, bariyerleri kesmeyle ancak çıkartarak yolu açabildiler. Yer yer vatandaşlarımız 7-8 saat sonra gidecekleri yerlere ulaşabildi. Tedbirsiz olursak, sadece kendimize değil, herkese sıkıntı verebiliyoruz. Sadece kar olduğu zaman değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü yağışlı havalarda da gizli buzlanmalarda bile yine kış lastiğine ihtiyaç var. Sadece ticari araçlara zorunlu haline getirilen bu kış lastiği uygulamasının tüm araçlara zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kış lastiği yoksa lütfen trafiğe çıkmayınız."

Toplu taşımanın yoğun şekilde hizmet verdiğini aktaran Topbaş, AKOM'da valilik, bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili çok sayıda kişinin 24 saat boyunca yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

Kadir Topbaş, TEM köprüleri ile bağlantı yollarını açık tutmak için yoğun çaba harcandığını kaydederek, "Ana akış noktaları buralar. İlçelerin kendi bölgelerde bu çalışmaları yapması gerekiyor. İlçeler ara sokaklarda bu çalışmayı yapmazsa, sokaklardan çıkış mümkün olmaz, araçlar kalır. Bu konuda bazı ilçe belediyeleri, gayet iyi çalışmalar yaptı ancak bazılarında halen eksiklik var. Ancak sadece yöneticilere bırakmayalım. Kapımızın önünü açık tutalım. Sadece yöneticilerden beklemeyelim." ifadelerini kullandı.

"Metrobüs ve metrolar, yoğun şekilde hizmete devam edecek"

Topbaş, 762 evsizin belediyeye ait yerlerde barındığını, yoğun trafikten dolayı yollarda kalanlara da lojistik, gıda ve yakıt yardımında bulunduklarını anlattı.

Bazı kişilerin sıkıntı yaşadığını ve bunların yaşanmaması için daha tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayan Topbaş, hayvanlar için de 191 noktada ekiplerin çalıştığını belirtti.

Topbaş, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafta başı itibarıyla tüm yurttaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçla dışarı çıkmamasını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istiyoruz. Sokak aralarındaki temizleme çalışmalarına yardımcı olalım. Yollarda bırakılan araçlar var. Onları çekmek zorunda kalıyoruz. Lütfen o konuda da bize yardımcı olsunlar. Pazartesi itibarıyla da Meteorolojinin bize verdiği bilgiler ışığında yağışların devam edebileceği, yer yer de olsa etkili olabileceği söylenmekte. Bu konuda çalışmalarımız yürütülmekte."

Topbaş, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabaha kadar devam eden metrobüs ve metro seferlerinin, aynı yoğunlukta hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Karın tarım alanları, baraj ve ormanlara önemli katkı sağladığına işaret eden Topbaş, İstanbul barajlarının şu andaki doluluk oranının yüzde 60'lara ulaştığını ve bu oranın yüzde 70'leri bulmasını beklediklerini söyledi.

"Ağır vasıtalar 3. köprüyü kullanmalı"

Topbaş, bir gazetecinin, "Karın yağdığı ilk zamanlarda çok sayıda kişi yollarda kaldı. Bunun nedeni neydi ve tekrar yaşanmaması için önlemler alınıyor mu? Verilen mücadele geçerli not aldı mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İstanbul'da bu konuda 3 farklı otorite var. Ara sokaklarla ilgili ilçe yönetimleri sorumlu. Büyükşehir Belediyesi ana arterler, arterler ve meydanlardan sorumlu ve Karayollarının kendi sorumluluk alanları var. Bizimle ilgili alanlarda mücadelemizde bir problem yok. Büyük oranda, arkadaşlarımız başarılı oldu. Ağı çok geniş olduğu için Karayollarında biraz sıkıntı yaşandı. Onlar da mücadele ettiler. Ekiplerimiz onlara da yardımcı oldu. Ağır vasıtaların, kamyonların ve tırların trafiğin yoğun olduğu yerlere girmesinden ve kaza yapıp, devrilen tırlardan dolayı yollar tıkandı. Belki tedbir olarak, bu tip ağır hava şartları oluşacağı zaman belki bu tırların kentin içine girmesini bir müddet alıkoymak lazım veya 3. köprüyü tercih etmelerini sağlamak gerekiyor. Bu önemli. Bu durumdaki tırlara, tersten gelmediğiniz müddetçe müdahale etmek saatler sürüyor."

Araçlarda kış lastiği olmaması nedeniyle de sorunlar yaşandığının altını çizen Topbaş, "Bir de baskın yedi insanlar. Pek inanmadılar kar yağacağına. Ailemden de 5-6 saat trafikte kalanlar var. Anons ve uyarıları da dikkate almak lazım. AKOM'dan, Valilikten, Belediyemizden gelen uyarılara, mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Meteorolojik bir olay, her an her şey değişebilir. İnanıyorum ki bunlar yeni bir uyarı olur. Bundan sonra daha da dikkatli oluruz." şeklinde konuştu.