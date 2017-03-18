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İSTANBUL'DA 22 BİN KİŞİYE BÜYÜK MÜJDE

İstanbul'da 22 bin kişiye büyük müjde

Maltepe Başıbüyük Mahallesinin planları mecliste oy birliğiyle kabul edildi

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Maltepe'de Gülsuyu-Gülensu planlarının Aralık ayında onaylanmasının ardından, yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Başıbüyük Mahallesi'nde de kentsel dönüşümün önünü açacak imar planları kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP'li Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen imar planı, mahalle sakinlerinin alkışları ile karşılandı.

22 BİN NÜFUS ETKİLENECEK

Maltepe Başıbüyük 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. Ormanlık alanlar haricinde Başıbüyük'ün tamamını kapsayan ve yaklaşık 22 binlik nüfusun etkileneceği planda emsal oranı, bir önceki plana göre arttırılarak, toplu uygulamayla 1.75 olarak belirlendi.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ'TAN TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR

Planlarının askıya çıkması sonrası, bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli planlar, Maltepe Belediyesi'nce hazırlanacak ve dönüşüme başlanacak. Planların İBB'de kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bugün halkımız adına büyük bir sevinç yaşıyorum. Gülsuyu ve Gülensu planlarından sonra, Başıbüyük mahallemizin planlarının geçmesinden dolayı çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın şahsında, tüm çalışma ekibine ve İBB Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Planlar, halkımıza ve Maltepemize hayırlı olsun" dedi.

BAŞIBÜYÜK PLANINDAN NOTLAR

*Başıbüyük'ün toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare. (100 hektar)

*Bölgede yaklaşık 22 bin kişi yaşıyor ve bin 915 bina bulunuyor.

*Bağımsız bölüm sayısı ise 6 bin 26.

*Plan, 2005 yılında yapılan plana göre emsalde artış sağladı. Emsal, toplu uygulamayla 1.75 olarak belirlendi.

*Planla, kötü olan yapı stoku da yenilenebilecek.

DHA
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