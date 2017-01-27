İstanbul'da 24 kişilik çete çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 üyesi daha önce yakalanan çetenin, son işlerinde 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası çalan 6'sı çocuk 18 şüpheli, bu sabah emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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