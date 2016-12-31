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İSTANBUL'DA 3 KATLI METRUK BİNA ÇÖKTÜ

İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü.

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Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi, Küçükbayram Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen ya da yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

İHA
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