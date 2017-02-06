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İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da 4 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 4 ilçede 8 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 8 Şubat Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-14.00, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Beylikdüzü ilçesinin de bazı semtlerine 14.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

AA
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