İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapılıyor.

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İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "Yeditepe Huzur"  adıyla yürütülen uygulama, 39 ilçede saat 20.00'de başlatıldı.

"Sabit uygulama" ve "umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki  aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polisler, aranan şahıslar, silah ve  bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde  çalışıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat,  çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla  gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT)  kontrolleri de yapılıyor. Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri  havadan destek veriyor.

Uygulama esnasında, il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri  de uygulama noktalarını ziyaret edip, çalışmaları ve alınan önlemleri denetledi.

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