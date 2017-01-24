İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi

Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 26 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu,Yeditepe, 6. , 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33.sokakları, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokaka, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokakları, Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 10.00-12.00'de, Taşdelen Mahallesi Atabey Sokak'ta, Pendik'te 09.00-11.00'de, Çamlık Mahallesi Durak ve Leylak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Ümraniye'de 10.00-12.00'de, Kazım Karabekir Mahallesi Ömür Sokak, Dumlupınar Mahallesi Pazarcık, Azimet, Çekim, Dilrüba, Alkan, Altındağ, Göçebe, Karamel, Rüya, Termal, Anadolu, Özgeray, Çınardibi, Ergeç, İnönü, Güverte sokaklarında, Elmalıkent Mahallesi Geray, Zan, Özyavuz, Ayazağa, Asiye, Akçe, Ağgül Çıkmazı, Berceste Çıkmazı, Süha, Altunizade, Atıf Çıkmazı, Yaman, Yasin, Yazevi, Erkal, Erkut sokaklarında,14.00-16.00'da, Namık Kemal Mahallesi Cem Sokak, Atakent Mahallesi Atakan, Türkler, Göreme, Burçak, Paker, Gençlik, Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Üsküdar'da 12.00-14.00'te, Yavuztürk Mahallesi Niğde, Toprak, Karadeniz, Çavdar, Uzay, Tohum, Fundalar, Fatih Çıkmazı, Akkaya, Ceren, Goncagül, Aydınlık, Aytur, Burç, Nil, Doğu, Ortaklar , Gönül, Kadastral, Coşan sokaklarına elektrik verilemeyecek.