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İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 26 Ocak günü elektrik verilemeyecek.

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Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 26 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu,Yeditepe, 6. , 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33.sokakları, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokaka, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokakları, Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.
Çekmeköy'de 10.00-12.00'de, Taşdelen Mahallesi Atabey Sokak'ta, Pendik'te 09.00-11.00'de, Çamlık Mahallesi Durak ve Leylak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ümraniye'de 10.00-12.00'de, Kazım Karabekir Mahallesi Ömür Sokak, Dumlupınar Mahallesi Pazarcık, Azimet, Çekim, Dilrüba, Alkan, Altındağ, Göçebe, Karamel, Rüya, Termal, Anadolu, Özgeray, Çınardibi, Ergeç, İnönü, Güverte sokaklarında, Elmalıkent Mahallesi Geray, Zan, Özyavuz, Ayazağa, Asiye, Akçe, Ağgül Çıkmazı, Berceste Çıkmazı, Süha, Altunizade, Atıf Çıkmazı, Yaman, Yasin, Yazevi, Erkal, Erkut sokaklarında,14.00-16.00'da, Namık Kemal Mahallesi Cem Sokak, Atakent Mahallesi Atakan, Türkler, Göreme, Burçak, Paker, Gençlik, Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da 12.00-14.00'te, Yavuztürk Mahallesi Niğde, Toprak, Karadeniz, Çavdar, Uzay, Tohum, Fundalar, Fatih Çıkmazı, Akkaya, Ceren, Goncagül, Aydınlık, Aytur, Burç, Nil, Doğu, Ortaklar , Gönül, Kadastral, Coşan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

AA
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