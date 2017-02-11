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İSTANBUL'DA 500 BİN İŞ YERİNE BASKIN !

İstanbul'da 500 bin iş yerine baskın !

Türkiye genelindeki huzur operasyonu kapsamında Emniyet güçleri İstanbul'da 6 bin otombil ve 500 bin iş yerini denetledi.

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Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Huzur Operasyonu" kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranması olan 407 şahıs yakalandı. Yaklaşık 6 bin otomobil ve 500 iş yerinin denetlendiği uygulamada toplam 174 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye geneli 81 ilde, 80 bin ekiple huzur operasyonu gerçekleştirildi. Uygulamaya polis ekiplerinin yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da destek verdi. Uygulamada koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 80 bin 88 görevlinin katıldığı uygulamada 17 hava aracı, 71 deniz aracı ve 417 dedektör köpek de kullanıldı.

Uygulama kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 24 bin 436 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılırken, aranması bulunan 407 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 7 silah, 5 kurusıkı tabanca ve 128 gram da uyuşturucu ele geçirildi.

553 otomobil ve 6 bin 605 aracı denetleyen polis, 174 bin 308 TL da ceza kesti.

İHA
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