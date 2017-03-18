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İSTANBUL'DA 55 HAKİM VE SAVCI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul'da 55 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 55 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen meslekten ihraç edilen 55 hakim ve savcıdan 26'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde FETÖ'ye mensup olduğu iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 55 hakim ve savcı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 26 hakim ve savcı gözaltına alınırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında şüpheli hakim ve savcıların ikametlerinde arama yapılıyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.

AA
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