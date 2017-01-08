İstanbul'da 700 gecekonduya tapu verilecek

Sarıyer Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla Emirgan Mahallesi’ndeki 951 No’lu adada bulunan 700 gecekonduya tapu verilmesi kararlaştırıldı.

Sarıyer Belediye Meclisi, Emirgan Mahallesi’nde mülkiyeti Hazine’ye ait 951 No’lu adada, üzerinde yaklaşık 700 binanın bulunduğu 159 dönümlük alanın imar ıslah plan çalışmasını tamamladı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararda, gecekondulara tapu dağıtılması kararlaştırıldı. Plan çalışması İBB Meclisi’ne gönderildi. İBB Meclisi onarsa vatandaşlara 2981 Sayılı Kanun’la dağıtılan tapu tahsis belgeleri tapuya dönüşecek. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bu çalışmanın her bir boyutu yasal çerçeve içindedir ve İBB’den ret yerse bilin ki, işin arkasında başka manevralar vardır” dedi.

Sarıyer Belediyesi imar ıslah plan çalışmasını yaparken, üniversitelerin de görüşlerine başvurdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı, çalışma yapılan alanın 2960 sayılı Boğaziçi Koruma Kanunu’na tabi olmasının ıslah imar planlarına engel olmadığını belirterek, “Yargıtay’ın daha farklı bir gerekçe ile, ancak büyük ölçüde aynı sonuca varacak biçimde, Boğaziçi ‘geri görünüm’ ve ‘etkilenme’ bölgelerindeki yerlerden, doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında bulunan taşınmazlarda diğer koşulların oluştuğu hallerde, 2981 sayılı kanunun uygulanabileceğini kabul ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” görüşünü sundu.