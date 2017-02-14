  • İstanbul'da alarm ! 16 Şubat'a kadar bazı yollar kapatılacak
  • İstanbul'da seks oyuncağıyla tecavüz dehşeti
  • DEAŞ'ın lideri öldürüldü mü ?
  • MHP'de ihracı istenen vekilden açıklama geldi
  • PKK'nın en büyük hayaline darbe
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA ALARM ! 16 ŞUBAT'A KADAR BAZI YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul'da alarm ! 16 Şubat'a kadar bazı yollar kapatılacak

İstanbul Emniyet'i güvenlik tedbiri için 14-15 Şubat'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "14-15 Şubat emniyet tedbirleri" kapsamında, bugün saat 16.00'dan 16 Şubat'a kadar Taksim ve civarındaki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak.

DHA
456
-
Kim Kardashian'ın kıyafeti olay olduKim Kardashian'ın kıyafeti olay oldu
Bankadan faizsiz para müjdesiBankadan faizsiz para müjdesi
Eski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirlerEski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirler
Mehmet Ali Ağca'dan Gülen'e: İntihar etMehmet Ali Ağca'dan Gülen'e: İntihar et
İrfan Değirmenci'den yeni açıklamaİrfan Değirmenci'den yeni açıklama
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
FETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktıFETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktı
Seda Sayan bir mekanı daha kapattırıyorSeda Sayan bir mekanı daha kapattırıyor
''MHP tabanı kararını verdi''''MHP tabanı kararını verdi''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS