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İSTANBUL'DA AVM'DE YANGIN PANİĞİ

İstanbul'da AVM'de yangın paniği

Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı.

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Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA
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