İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe ile Maccabi FOX Tel Aviv arasında oynanacak Turkish Airlines Euroleague maçı sebebiyle saat 18.00'den itibaren Ihlamur Sokak'ta Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Sarı Mimoza ile Leyla sokaklar ile Halk Caddesi'nden Ihlamur Sokağı'na da trafik akımı verilmeyecek. Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak'a yönlendirilecek.

Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.