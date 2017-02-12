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İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi.

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İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şişli'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Genellikle Şişli bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Yarım saat etkisini gösteren yağış daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

İHA
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