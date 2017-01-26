İSTANBUL'DA BU İLÇELERE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

İstanbul'da bu ilçelere elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçesine 28 Ocak ve 29 Ocak günleri elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

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İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı  bölgelerine, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre,  Esenyurt, Sarıyer, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de bazı mahalleler 28 ve  29 Ocak'ta elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle:

"28 Ocak Cumartesi günü; Esenyurt'ta 19.00-21.00 saatlerinde Zafer  Mahallesi, Ekin Caddesi.

29 Ocak Pazar günü; Sarıyer'de 09.00-11.50 saatlerinde Ayazağa,  Maslak, Darüşşafaka ve Derbent mahalleleri,

Beylikdüzü'nde 10.00-12.00 saatlerinde Beylikdüzü OSB Mahallesi, 2.  Bulvar, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. caddeler, Yakuplu Mahallesi, Liman Caddesi,

Avcılar'da 10.00-12.00 saatlerinde Üniversite Mahallesi, Selvi Sokak,

Büyükçekmece'de 12.00-14.00 saatlerinde Kumburgaz Mahallesi, Yalı  Caddesi, Şahika, Şan ve Umutlu sokaklar, Umut ve Vatan 2 caddeleri, Volkan Sokak,  Bağderesi Caddesi, Karanfil 3 Sokak, Kürk ve D-100 Karayolu caddeleri."

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