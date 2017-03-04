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İSTANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasındaki 12 ilçenin bazı bölgelerinde, 6 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bayrampaşa, Beyli̇kdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gazi̇osmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde 6 Martta 05.30-18.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerinde 05.30-06.30, Avcılar ilçesinin bazı mahallelerinde ise 13.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Bayrampaşa ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-14.00, Beyli̇kdüzü ilçesinin bazı semtlerine 10.00-19.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Esenler ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-17.00, Esenyurt lçesinin bazı mahallelerinde 10.00-16.00 ve Eyüp ilçesinin bazı sokaklarında 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Gazi̇osmanpaşa ilçesinin bazı sokaklarına 09.00-17.00, Güngören ilçesinin bazı semtlerine 10.00-16.00, Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerine 08.00-18.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı caddelerine 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

AA
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