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İSTANBUL'DA BÜYÜK VAHŞET: ONLARCA KÖPEĞİ KATLETTİLER !

İstanbul'da büyük vahşet: Onlarca köpeği katlettiler !

Arnavutköy'de bir ahırın çevresinde çok sayıda köpek cesedi bulunmasıyla bir vahşet ortaya çıktı.

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Arnavutköy'de bir ahırın çevresinde çok sayıda köpek cesedi bulunmasıyla bir vahşet ortaya çıktı. Köpek cesetlerini bulan ekipler ahır içinde yaptıkları araştırmada ölüme terk edilen çok sayıda köpeğe de rastladı. Köpeklere mama verilirken hayanseverlerin iddiasına göre üretimi yasak olan köpekler çiftleştirilirek köpeklerin yavruları satılıyor, bazıları da dövüştürülüyor. Dövüşemeyecek hale gelen köpekler ise aç bırakılarak ölüme terk ediliyor.

Arnavutköy'de oturan bir hayvanseverin İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir ahırın çevresindeki çok sayıda köpek cesedinin görüntülerini sosyal medyada paylaşması ve belediye yetkililerine haber vermesi sonucu bir vahşet gün yüzüne çıktı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine hayvanseverlerin ve Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin ekiplerinin ahırın çevresine gelmesiyle pitbull cinsi 6 köpeğin cesedi ortaya çıktı. Hayvanseverlerin iddiasına göre pitbull, chowchow, terrier cocker, Fransız bulldog cinsi pahalı köpeklerin kimisi ahırda dövüştürülüyor kimi köpeklerin yavruları da internet üzerinden yasa dışı yollar ile satılıyor.

Köpekleri dövüştürdüğü söylenen kişilerin zaman zaman ahıra gelerek bekletilen köpekleri aldığı ve yenilerini getirdikleri hayvanseverler tarafından öne sürülüyor. Hayvanseverlerin iddiasına göre köpekleri dövüştürerek, yavrularını satarak para kazanan kişiler hayvanları doğum yapamayacak ya da dövüşemeyecek duruma geldiklerindeyse aç bir şekilde ölüme terk ediyor. Olayın yaşandığı iddia edilen ahırın çevresinde incelemelerde bulunan Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri ahırda bitkin halde bulunan iki köpek gördü. Ekipler yasal nedenlerden dolayı köpekleri alamadı ancak köpeklere mama bırakmayı ihmal etmedi. Hayvan severler köpeklere sahip çıkılması gerektiğini belirterek sorumluluların cezalandırılmasını istiyor.

"Ahır tamamen bir hayvan mezarlığı"

Hayvanlara yapılan muamelenin insanlık dışı olduğuna dikkat çeken Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma, Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO)Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, " Dün akşam sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar vardı, sabah da bize ihbarlar geldi. Gelip araştırma yaptığımızda burayı imalathane olarak kullandıklarını gördük içeride iki tane çok kötü köpek var. Pitbullar var, yasaklı ırklar var, dişi köpekler üretiliyor. Zannediyoruz ki yaşlandıktan sonra ya da hastalık sebebiyle öldükten sonra çöplere atıyorlar. Bizim saydığımız 6 tane ölü köpek var. Komşuların söylediği buradaki derede 10 tane daha ölü köpek olduğu, kar ve yağmur sularıyla bu hayvanların buradan gittiği. Mama kabının üzerinde gördüğümüz kargoyla alakalı olarak araştırma yaptığımızda internetten baktığımızda bu şahsın Bayrampaşa civarında el altından köpek satışı yaptığını tespit ettik. Bunlar sokaklardan alıyorlar, insanların köpeklerini çalıyorlardır ondan sonra da bu köpekleri çiftleştiriyorlar, üretip anneler, babalar öldükten sonrada atıyorlar. Yavruları da el altından ya da internet üzerinden satıyorlar. Öğle saatlerinde buraya 3-4 kişinin geldiği gece vakitlerinde de buraya sürekli köpekler getirildiği, köpekleri buraya bırakıp gittikleri söyleniyor. Biz şahısları tanımıyoruz ama gördüğümüz manzara vahşet. Şuradaki ahır tamamen bir hayvan mezarlığı filmlerde izlediğimiz hayvan mezarlığından hiçbir farkı yok" dedi.

"Alım amacı da dövüştürmek, pahalı ve yasaklı ırk, üretilmesi de beslemesi de yasak"

Hayvanları yapılan hiçbir kötülüğün kabul edilemeyeceğinin altını çizen Arzu Ayhan, "Buranın bir üretim merkezi olduğunu düşünüyoruz. Bu canlılara üretim yapılıyor, anneler doğurtuluyor, bebekleri alınıyor ondan sonra buraya terkediliyor. Açlıktan ölüyorlar. Üretiliyor sonrasında internet aracılığıyla meraklılarına satılıyor. Hayvanların alım amacı da dövüştürmek, bunlar pahalı ve yasaklı ırk, üretilmesi de beslemesi de yasak. Bundan sonra bu tür üreticilerin, dövüştürücülerin peşinde olacağız ve büyük bir ceza almalarını sağlayacağız" diye konuştu.

İHA
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