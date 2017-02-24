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İSTANBUL'DA ÇATIŞMA ! 37 BOŞ KOVAN BULUNDU

İstanbul'da çatışma ! 37 boş kovan bulundu

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Fatih'te iki grup arasında otopark yüzünden çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Kavgaya karışan zanlıların silahlarıyla olay yerinden uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cibali Mahallesi Sinan Cami Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede iki grup arasında silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Yaralanan Samet Algül, Ümran Algül ve Muhammet Çiftçi Balat'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 37 boş mermi kovanı bulundu.

Silahlı kavganın ardından kaçan zanlılar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki zanlının olay yerinden uzaklaşması ve zanlılardan birinin elinde silah olduğu görülüyor. Çatışmada yaralananların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, kavganın otopark yüzünden çıktığı öğrenildi. Polisin, kavgaya karıştıktan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışması devam ediyor.

İstanbul'da çatışma ! 37 boş kovan bulundu

DHA
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