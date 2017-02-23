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İSTANBUL'DA ÇIPLAK ADAM ŞOKU !

İstanbul'da çıplak adam şoku !

İstanbul Kadıköy'de bir apartmanda ''çıplak adam'' adam paniği yaşandı.

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İstanbul Kadıköy'de dün akşam saatlerinde çıplak adam paniği yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen genç adam, çırılçıplak soyunup girdiği bir apartmanda kapıları çaldı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından videosu paylaşılan çıplak adam, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Sosyal medyayı sallayan olay, @gewzoe adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bir videoyla başladı. Alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi, Kadıköy'de bir apartmanın bahçesine girdi. Bir süre çimlerin üzerinde yatan adam, daha sonra apartmanın içine girip çırılçıplak soyundu. Çıplak bir şekilde kapıları çalmayan başlayan adam, apartmanda oturan vatandaşları tedirgin etti.

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Endişe içinde dairelerin içinden olanları izleyen apartman sakinleri, kapı deliğinden video çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN VİDEO

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