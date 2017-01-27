İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU !

İstanbul'da DEAŞ operasyonu !

İstanbul Zeytinburnu'nda DEAŞ'a yönelik operasyonda 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Zeytinburnu'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün uluslararası terörist faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli K.T'nin Zeytinburnu'ndaki 7 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, K.T. ve aranması bulunan M.K. ile yabancı uyruklu toplam 17 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ELEMAN SAĞLIYORDU

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital ve yazılı belgeler ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilecekleri, diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden K.T'nin DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelenlerin barınmalarını sağlayıp Suriye'ye gitmelerine yardım ettiği ve örgüte eleman kazandırdığı öne sürüldü.

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