İSTANBUL'DA DEHŞET: 2 ÖLÜ

İstanbul'da dehşet: 2 ölü

İstanbul'da bir kadını tabancayla vuran kişi aynı slahla intihar etti.

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İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi. Öldürülen kadının intihar eden saldırganın eski eşi olduğu ileri sürüldü.

DHA
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