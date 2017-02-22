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İSTANBUL'DA DEV OPERASYON ! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İSTANBUL'DA DEV OPERASYON ! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Sultanbeyli ve Pendik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.

TEM Özel TİM ekipleri, Sultanbeyli ve Pendik'te 41 adrese bu adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 35 kişi gözaltına alındı. TEM ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 6 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
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