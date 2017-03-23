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İSTANBUL'DA DEV OPERASYON ! GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU

İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla asayiş operasyonu başlatıldı.

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İstanbul'da 15 Mart günü gerçekleştirilen 'Kurtkapanı-1' operasyonunun bir benzeri için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. 'Kurtkapanı-2' adlı güvenlik operasyonu için İstanbul'un giriş- çıkışları tutuldu. Operasyona yaklaşık 2 bin polisin katıldığı bildiriliyor.

CNNTÜRK'ün haberine göre, bugün Avrupa yakasında helikopter ve polis botları destekli 'Kurtkapanı-2' uygulaması yapılıyor.

Operasyonda daha önce olduğu gibi İstanbul'un kara ve denizden tüm giriş- çıkışlar tutuldu.

Tüm ilçelerde uygulama noktaları oluşturuldu. Operasyona istanbul Emniyeti'nin tüm birimlerinden 2 bin polis katılıyor.

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