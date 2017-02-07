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İSTANBUL’DA ‘EK ŞERİT’ TRAFİĞİ

İstanbul’da ‘ek şerit’ trafiği

Bir süredir uygulanmayan köprülerdeki 'ek şerit' uygulaması kent trafiğini kilitledi.

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İstanbul’un iki yakasını bağlayan 3 köprüden; 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yıllardır  trafiği rahatlatmak için yapılan ‘ek şerit’ uygulaması bir süredir askıya alındı. Sürücülerin iptal edilmesinden bir hayli şikayetçi olduğu uygulama bugün köprü girişlerini adeta kilitledi. Ek şerit uygulamasının iptaline E-5’te Altunizade-Bağlarbaşı yönündeki bakım-onarım çalışmaları da eklenince bölgede trafik yoğunluğu yüzde 80’lere kadar yükseldi. Kozyatağı’ndan ikinci köprüye gidebilme süresi 2 buçuk saate kadar çıktı.

EK ŞERİT UYGULAMASI NEDİR?

Özellikle Anadolu’dan Avrupa Yakası’na girişlerde yoğunluk oluştu. Uygulamada; sabah saatlerinde yoğun olmayan ‘Avrupa-Anadolu’ istikametindeki bir şerit ‘Anadolu-Avrupa’ yakasına veriliyor, akşam saatlerinde de tersi düzenleniyordu.

Sözcü
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