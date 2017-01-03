İstanbul'da elektrik kesintisi

Adalar, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 5 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Adalar'da 11.00-17.00'de, Büyükada-Nizam Mahallesi Ayayorgi Tepesi mevkisi, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 37., 48., 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., Mareşal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe , 97., Karadeniz sokakları, İnönü Mahallesi Kayışdağı Sokak, İçerenköy Mahallesi Alanaldı, Damla, Ayşecik, Demet, Kayışdağı, Küçükbakkalköy Yolu, Pınar, Başıbüyük Yolu, Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu, Evren, Başıbüyük Yolu, Zambak, Çalışkan, Göksu, Aşık Veysel, Begonya, Bahçe, Köknar, Okul, Lale, Mehmet Akif Ersoy, Menekşe sokakları elektrik alamayacak.

Maltepe'de 09.00-12.00'de, Küçükyalı Mahallesi Çamlık çıkmazında, Pendik'te 10.00-12.00'de, Çınardere Mahallesi Olimpiyat Sokak'ta, Şile'de 09.00-18.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Nostalji, Baharat Yolu, Beyaz Akasya, Ayyıldız, Muşebak, Hazerfan, Anayurt, Adalar, Yakuplu, Rıhtım, Lise Yolu, İsmail Dinçer, Ilıca, Kuzey, Nihat Erim, Dereli, İlgi, Bosna, Mihrap, Kara Ağaç, Postacı Hasan Uzun, Alper, Yeni Cami, Ptt, Evliya Çelebi, Şile, Dumlupınar, Göztepe sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Ümraniye'de 09.00-14.00'te, Aşağı Dudullu Mahallesi Gülşah çıkmazı, Davet çıkmazı, Şahinler, Cami, Hicran, Tekinsoy, Kevser sokaklarında, 12.00-17.00'de, Parseller Mahallesi Abdullah Azam, Çiçekli, Babürşah, Zakkum, Tadım, Nida sokaklarında, Üsküdar'da 09.30-16.30'da, Bulgurlu Mahallesi Sağlam, Aygül, Kısacık sokaklarında, 10.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.