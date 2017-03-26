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İSTANBUL'DA ERKEN SAATLERDE SANDIK BAŞINA KOŞTULAR

İstanbul'da erken saatlerde sandık başına koştular

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına koştu.

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Türkiye'de bulunan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da 240 sandalyeli parlamento seçimleri için günün ilk ışıkları ile birlikte sandık başına akın etti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70 ülkede 371 sandık açıldı. Türkiye'de yerleştirilen 35 seçim sandığında çifte vatandaşlar, 07.00-20.00 saatleri arasında "Komşu'daki seçim için Avcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Başakşehir ve Kartal'da belirlenen adreslerde 8 seçim sandığında siyasi tercihlerini yapmaya başladı.

Günün ilk ışıkları ile birlikte Avcılar'daki İnsa 50'nci Yıl Lisesi'ne gelerek sandığın açılmasını bekleyenlerden 28 Şubat'a kadar internet üzerinden başvurmayan seçmenler, doğrudan kimlik veya pasaportlarını göstererek oy kullandı. Buna karşılık seçmen kaydı yaptırmayan Bulgaristan vatandaşları başka bir seçim sandığında oy kullanmadığına dair "Deklaratsiya'yı (Taahhütname) Bulgar Seçim Sandık Kurulu görevlileri önünde imzaladıktan sonra oylarını kullanabildi. Bu yıl sandık sayısının azaltılması nedeniyle sandık başında yığılma olacağını göz önüne alanlar oylarını erken kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mehmet Özgür de saat 07.00'de oy kullanmaya gelirken, kalabalığa değinerek Bulgar hükümetinin 141 olan seçim sayısını Türkiye'de 35'e düşürmesini eleştirdi.

Ülkeleri dışında oy kullanacak Bulgaristan vatandaşları için ülke dışında en fazla Birleşik Krallık'ta 58 sandık tahsis edildi. Almanya'da Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliği bulunan 8 yerleşim yerinde 13 sandık açıldığı belirtildi.

Türkiye'de saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de oy kullanılacak merkezlere seyyar mutfak göndererek çay servisi yaptı.

İstanbul'da erken saatlerde sandık başına koştular

DHA
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