İstanbul'da esrarengiz cinayetler

İlk olay Kocamustafapaşa'da bulunan bir evde yaşandı. Hayat kadını olduğu öne sürülen 44 yaşındaki Amalia B. ile 48 yaşındaki Hatice K., bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, yakınlarının Hatice K.'ya ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı çilingirle açarak içeri girdiğinde 2 kadını kanlar içinde buldu. İkisinin de öldüğü anlaşıldı. Polis, 2 kadının en son kimlerle görüştüğünü tespit etmek için çalışma başlattı. Polis, kadınların yakın çevresi ve ilişkiye girdiği kişiler üzerinde de çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

BİR KADINLA YÜRÜRKEN BIÇAKLANDI

Cinayetin zanlıları aranırken, 2 gün sonra, bölgeye 4-5 km mesafede olan Fatih İlçesi Atikali Mahallesi'nde bir cinayet daha işlendi. Diğer cinayetle ortak noktası olayın içinde hayat kadını olmasıydı. Olayda 21 yaşındaki Emrullah A. öldürüldü. İddiaya göre, Emrullah A., bir hayat kadınıyla para karşılığında ilişki için anlaştı. Sokakta kadınla birlikte eve yürürken, mahallede bazı kişiler tarafından önü kesildi. Tartışma sonrası bıçaklanan Emrullah A., olay yerinde hayatını kaybetti. Acu'nun yanındaki kadın ise kayıplara karıştı. Polis, Acu'nun yanındaki kadın yüzünden cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirirken, saldırganların "Burada fuhuş yok aşk var" diye Emrullah A.'ya tepki gösterdiği öne sürüldü.

BİRBİRİYLE BAĞLANTILI MI?

Birbirlerine yakın bölgede işlenen her iki cinayeti araştıran polis, olayların ortak noktasının hayat kadınları olduğunu tespit etti. Cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceğini değerlendiren polis, cinayetlerin, fuhuş yapanlara karşı yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. "Fuhuş yok aşk var" sözünün bu iddiayı kuvvetlendirdiği belirtiliyor.

Birbirine benzer yöntemlerle gerçekleşen cinayetlerin bir seri katil tarafından mı yoksa farklı kişiler tarafından mı işlendiği de inceleniyor.