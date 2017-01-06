İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul polisi, sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahsaatlerinde İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDYoperasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabahsaatlerinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi.

Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmaması üzerine polis, aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki bir daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devam ediyor.

DHA
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