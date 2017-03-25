İstanbul'da göz gözü görmüyor; deniz ulaşımı durdu !

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Şehir Hatları'nın bazı vapur seferleri de sis nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

-Eminönü -Üsküdar

-Eminönü-Kadıköy

-Karaköy-Kadıköy

-Kadıköy-Beşiktaş

-Çengelköy-İstinye

SİRKECİ-HAREM SEFERİ DE İPTAL

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yoğun sis nedeniyle Sirkeci ve Harem arasındaki araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO’dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki Araba Vapuru seferleri geçici bir süre iptal edilmiştir. (Sirkeci- Harem)"