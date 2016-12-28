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İSTANBUL'DA HALK OTOBÜSÜNÜ BÖYLE ÇALDILAR

İstanbul'da halk otobüsünü böyle çaldılar

Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsüne giren hırsızlar dakikalar içerisinde çalıştırdığı otobüsü çalarak kayıplara karıştı.

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Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsüne giren hırsızlar dakikalar içerisinde çalıştırdığı otobüsü çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otobüsle kaza yapan hırsızlar kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Aralık Cumartesi günü Sultanbeyli'de yaşandı. Gece 01.00 sıralarında otobüsü evinin önüne park eden şoför, evine gitti. Bir süre sonra otobüsü gözüne kestiren iki hırsız, harekete geçti. Otobüse giren hırsızlardan biri şoför mahalindeki çantayı karıştırmaya başlarken, diğer hırsız da otobüsün kapısında gözcülük yaptı. Birkaç dakika sonra yedek anahtarı bulan hırsızlar, otobüsü çalıştırıp hareket etti. Ancak Kurtköy civarında kaza yapan hırsızlar, otobüsü bırakarak kaçtı. Zanlılar, ertesi gün yine başka bir otomobili çalmaya çalışırken polis tarafından suç üstü yakalandı.

Otobüs hırsızlığı kamerada

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otobüse giren hırsızlar, önce el feneriyle otobüsün içerisinde keşif yapıyor. Hırsızlardan biri şoför mahalline yönelirken, diğer hırsız ise gözcülük görevini üstleniyor. Bu sırada otobüsün bulunduğu caddeden arabaların geçtiği ve hırsızların ifşa olmaktan hiç endişe etmeden devam etmesi dikkat çekiyor. Otobüsü çalıştırmak için uğraşan hırsız, kamerayı fark edince görüş açısını kör noktaya çeviriyor.

İHA
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