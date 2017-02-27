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İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

İstanbul'da hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu hafta bir gün dışında yağış beklenmiyor. Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A SICAK HABER

Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da perşembe günü dışında yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine seyredecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli 18
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 18

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