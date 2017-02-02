YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

İstanbul'da helikopter destekli operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 01.30 sıralarında hareket eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Sultangazi'de daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ve çok sayıda sivil polisin yanı sıra havadan da polis helikopteri destek verdi.

İstanbul'da helikopter destekli operasyon

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda Zübeyde Hanım Mahallesi,1280 Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri binanın ikinci katındaki bir dairede aramalarda bulundu. Aramalar sırasında bina dışında polislerin uzun namlulu silahlarla önlem aldığı görüldü. Operasyon yapılan bir diğer adres ise 75. Yıl Mahallesi 1253 Sokak'taydı. Binaya Özel Harekat polisleriyle giren ekipler binanın ikinci ve üçüncü katındaki dairelerde aramalar yaptı. Ekiplerin aramaları sürerken bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da helikopter destekli operasyon

İstanbul'da helikopter destekli operasyon

DHA
118
TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''
Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !
İzdivaçta Seren Serengil sürpriziİzdivaçta Seren Serengil sürprizi
''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''
Yasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştükYasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük
Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !
Şantajcı sevgililere feci dayakŞantajcı sevgililere feci dayak
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltındaTürkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında
Skandal paylaşımı yapan müdür açığa alındıSkandal paylaşımı yapan müdür açığa alındı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS