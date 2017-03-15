İstanbul'da helikopter destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'deki birçok adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel harekat polisi, çevikkuvvet polisi, havadan da polis helikopteri destek verdi. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta, Akasya Sokak ve Kubilay Sokak'ta bulunan bazı evlere "koçbaşı" ile kırarak baskın yapan polis ekipleri evleri adeta didik didik aradı.

POLİS EKİPLERİ KAPIYI KIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Operasyon sırasında özel harekat polisleri Akasya sokakta bulunan bir evin kapısını "koçbaşı" ile kırmak için bir süre uğraştı. Kapıyı kırmayı başaramayan polis ekipleri içeriden kapının açılmasıyla eve girebildi. Evde arama yaparken dışarıda ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyona özel eğitimli "Maya ve Fırtına" isimli narkotik köpekleri de aramalar yaptı.