İSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Büyükçekmece Belediye Başkanı helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, E-5 karayolu trafiğe kapatıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. TÜYAP Kuzey yan yol E-5 mevkiine düştüğü belirtilen Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı helikopterdeki 5 kişinini hayatını kaybettiğini söyledi.

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SİS NEDENİYLE KULEYE ÇARPTI İDDİASI

Kazayla ilgili resmi bir açıklama olmadığı için helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Helikopterin yoğun sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle TUYAP Fuar Merkezi yakınındaki televizyon kulesine çarpmış olabileceği belirtiliyor.

Meydana gelen teknik arızanın da düşüşe neden olabileceği iddialar arasında.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olayı gören bir taksici, "Bir ses geldi, helikopter kuleye çarptıktan sonra döne döne düşmeye başladı. Duman falan yükseldi." dedi.

PİLOTUN İSMİ BELLİ OLDU

Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi. Düşen helikopterin Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: 5 KİŞİNİN CENAZESİ VAR

Büyükçemekece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Burada 5 kişinin cenazesi var. Yangın söndürme helikopteri değil. Özel bir helikopter olduğu söyleniyor. Bölgemizdeki helikopter firmalarıyla görüştük, İstanbul tarafından gelen bir helikopter olduğu kesin. Kuleye çarptığı yönünde kesinlik yok, sisten dolayı gözükmüyor" dedi.

ECZACIBAŞI'NA AİT ŞİRKET



Düşen helikopter Eczacıbaşı Grubu bünyesinde helikopter kiralama hizmeti veren Kuğu Havacılık'a ait.



Kuruluşa ait Sikorsky S-76C model helikopter sekiz kişilik yolcu kapasitesine sahip. Helikopter, 500 km’lik bir mesafeye ortalama 250 km/saat hızla iki saatte ulaşabiliyor.

E-5 TRAFİĞE KAPATILDI

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kuzey yan yol E-5 mevkiine düşen helikopter nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Trafiğe çıkmaya hazırlananlara şu an için o yöne doğru gelmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Bölgede bulunan araçlar ise geri geri giderek bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

"YOĞUN SİS VARDI"

Kaptan Pilot Kazım Dikici NTV canlı yayınında kazayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Hepimizin başı sağolsun. Düşen helikopter bu hava şartlarında uçabilir. Söylediğiniz bölge havaların kötüleştiği zaman, kar yağışının ve sisin yoğun olduğu bir bölge. Büyük ihtimalle pus da var. Bu görüşü düşürmüş olabilir. Bu helikpterin uçabileceğini düşünüyorum. Ama teknik bir arıza ve düşük görüş de helikopterin düşmesine neden olmuş olabilir. Bu helikoperler sıfır görüşe kadar uçuşa imkan tanıyan teknolojik araçlar. Helikopterin düşme nedeni düşük görüş ilk neden olabilir, teknik arıza olabilir. Bunların dışında çok fazla ihtimal düşünmüyorum."