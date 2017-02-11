İstanbul'da İDO ve BADO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle:

-06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

-07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

Meteoroloji'den son gelen açıklamada; Pazar ve Pazartesi günleri İstanbul’da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapması beklenmiyor" denildi.