İstanbul'da iki tramvay raydan çıktı

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci'de raydan çıktı. Tramvay yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası yolcular, tramvayın içinde bekletildi. Seferler normale döndükten sonra bir tramvay daha aynı yerde raydan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci istasyonuna yaklaştığı sırada raydan çıktı. Demir korkuluklara çarpan tramvay, kısa sürede durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından tramvay tekrar raya oturtularak bakım istasyonuna götürüldü. Olay nedeniyle kısa bir süre aksayan tramvay seferleri de normale döndü. Aynı noktada bir kaza daha meydana geldi.

BİR KEZ DAHA ÇIKTI

Sirkeci'de, öğlen saatlerinde tramvayın raydan çıktığı kazanın benzeri aynı noktada tekrar yaşandı. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay aynı noktada tekrar raydan çıktı. Bariyerlere çarpmadan duran tramvay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından rayına oturtulduktan sonra yoluna devam etti. Bu arada, ikinci kazada tramvayın yoldan çıktıktan sonraki anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, raydan çıkan tramvay görülüyor. Öte yandan, raydan çıkan tramvay sahil yolunu kapattığı için araçlar bir süre Topkapı yönüne doğru ilerleyemedi. Ekipler, tramvayın raydan çıktığı noktayı onarıyor. Bu nedenle seferler Sirkeci yönünde durduruldu.