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İSTANBUL'DA JANDARMADAN OPERASYON

İstanbul'da jandarmadan operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çatalca'da sahte içki satışına yönelik operasyon düzenledi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çatalca'da bir vatandaşın sahte içki sonucu hayatını kaybetmesinin ardından inceleme başlattı. Sahte içkilerin Çatalca'da halk pazarında satıldığını belirleyen ekipler operasyon düzenlendi. Yapılan baskında pet şişe ve bidonlara doldurulmuş litrelerce sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da F.D. isimli bir vatandaşın sahte içki tüketerek hayatını kaybetmesi sonucu inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde sahte içkilerin Çatalca ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında F.Ç. isimli bir şahıs tarafından tezgah altı olarak satıldığı tespit edildi. F.D.'nin hayatını kaybetmesinden bu yana tezgah açmayan F.Ç.'nin izini süren ekipler, operasyon için düğmeye bastı. F.Ç.'nin pazar malzemelerini ve sahte içkileri taşıdığı araç jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada pet şişe ve bidonlara doldurulmuş litrelerce sahte içki, çeşitli markalara ait kaçak içki ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

İHA
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