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İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul Okmeydanı'nda binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Okmeydanı'nda polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 14 bin 275 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Okmeydanı'ndan gelen kaçak sigara satışı ihbarları üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 hafta önce çeşitli ilçelerden kaçak sigara temin ederek semtteki marketlere dağıtım yapan M.E. isimli şahsı tespit etti. Şahsın 34 DV 8403 plakalı araçla bölgeye yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde Beyoğlu Piyalepaşa Avcılar Sokak'ta aracı buldu. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı incelemede 14 bin 275 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.E gözaltına alınırken, araca içerisindeki sigaralarla birlikte el konuldu. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından Haliç Polis Merkezine götürülürken, el koyulan araç çekici yardımıyla sokaktan alındı.

İHA
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