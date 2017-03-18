İstanbul'da kanlı soygun girişimi: Ölü ve yaralılar var !

Ataşehir'de bir kuyumcuya gelen maskeli soyguncular kuyumcunun kendilerine ateş ederek karşılık vermesi çatışma çıktı. Olayda iki kişi vücutlarına isabet eden mermiyle yaralanırken, olayda korkan bir vatandaş da kalp krizi geçirdi. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ataşehir Yeni Mahalle Dursunbey Caddesi üzerinde bu sabah saat 10:30 sıralarında meydana geldi. Kuyumcuya gelen maskeli ve pompalı tüfekli soyguncular kuyumcuya silahı doğrultarak altınları istedi. Kuyumcu çetin ceviz çıkarak soygunculara silahla karşılık verdi. i. Bunun üzerine soyguncular kaçmaya başladı. Bu sırada esnaf da soyguncuları kovalamaya başladı. Soyguncular etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonrası iki kişi yaralanırken, bir vatandaş da korkarak kalp krizi geçirdi. Soyguncular kayıplara karışırken, yaralılara ilk müdahale yakında bulunan tıp merkezinde yapıldı. Ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Soygun girişimi sırasında içeride olan bir vatandaş , "İçerdeydik dört kişi geldi. Silah doğrulttular tüfek vardı ben silahın üzerine atladım. Yaralılardan biri kardeşim dedi" dedi.

Öte yandan, polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.