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İSTANBUL'DA KAOS HAZIRLIĞINDAKİ ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul'da kaos hazırlığındaki şebeke çökertildi

İstanbul'da referandum öncesi sokakları karıştırmak isteyen şebeke operasyonla çökertildi.

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İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sokak eylemleri düzenleyerek toplumsal kaos çıkarmayı hedefledikleri iddia edilen şebeke çökertildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, eylemlerde kullanılacak çok sayıda silah ve ekipman ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok terör örgütü üyeleri ve çeşitli suç örgütü üyelerinin referandum öncesi ülke genelinde sokak eylemleri yaparak kaos çıkarmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında V.M. isimli bir şüphelinin sokak eylemlerinde kullanılacak silah ve ekipmanları temin etmeye çalıştığı belirlenerek, takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından Bahçelievler'de 1'i iş yeri olmak üzere 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, V.K., Ö.S., F.B., İ.B., Ü.B., İ.B., Y.Ö., V.M., İ.O. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde ve 3 araçta yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 30 mermi, 60 gaz maskesi, 59 gaz maskesi filtresi, 4 gece görüş dürbünü, 1 mont görünümlü çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ele geçirilen silah ve ekipmanlar emniyette sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

İHA
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