İSTANBUL'DA KAR ÇİLESİ SONA ERİYOR, GÜNEŞ GELİYOR

İstanbul'da kar çilesi sona eriyor, güneş geliyor

İstanbul'da yaklaşık 5 gündür devam eden kar yağışı sona eriyor. Sıfırın altında seyreden sıcaklıklar da buna paralel artış göstermeye başlıyor.

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İstanbul'da yaklaşık 5 gündür devam eden kar yağışı sona eriyor. Sıfırın altında seyreden sıcaklıklar da buna paralel artış göstermeye başlıyor.

Bu kapsamda, kentte bugün en düşük 0 derece olması beklenen sıcaklığın ilerleyen saatlerde 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün boyu parçalı bulutlu olması öngörülen havanın, akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmura dönmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise yarın sıfırın derecenin üstüne çıkıp en düşük 3, en yüksek 6 derece olacağı öngörülüyor. Söz konusu 2 gün karla karışık yağış ihtimali bulunuyor.

Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakması bekleniyor. Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 6, cumartesi güneşli, en düşük 4 en yüksek 8 derece olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü yağışla birlikte 5 ila 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

AA
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