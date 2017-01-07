İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 110 CM'YE ULAŞTI

İstanbul'da kar kalınlığı 110 cm'ye ulaştı

İBB, İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığı 110 cm'ye ulaşırken, Arnavutköy'de 60-65 cm, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60 cm'ye kadar çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıklamadı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

KAR KALINLIKLARI

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:
-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

DHA
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