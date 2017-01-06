İstanbul'da kar kapıda ! Ne zaman başlayacak ?

Meteorolojiden kar uyarısı geldi. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında bugünakşam beklenen kar yağışının, gece saatlerinde yoğunlaşması, çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. İstanbul'da havanın bugün 20.00 gibi kara dönmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

CUMARTESİ ÖĞLENE KADAR YOĞUN KAR VAR

"Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek."

Balkanlar’dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı.

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SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA GİRİYORUZ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışına ilişkin şunlar kaydedildi: "Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava etkisiyle sıcaklıklar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, ılık ve yağışlı havanın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.”

CUMARTESİ SIFIRIN ALTINDA 4

AKOM verilerine göre sıcaklıklar cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sıfırın altında 4 ve 1 derece olması tahmin edilen sıcaklıkların yanı sıra kar fırtınası bekleniyor.

BUGÜN YAĞIŞ VAR

Cuma günü metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.

SON 6 YILIN EN YOĞUNU İDDİASI

Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre ise İstanbul’da bugünden itibaren yağmur, cumartesi günü ise kar, hava sıcaklığındaki 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle geri dönüyor. Gece -6’yı göreceğimiz İstanbul’da uzmanlar 6 yıl sonra en sert kışın yaşanacağını ve etkisini 5 gün sürdüreceğini söylüyor

BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK, KÜTAHYA...

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için cuma ve cumartesi günü için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bursa ve Bilecik'te cuma günü, önce kuvvetli lodos, akşam saatlerinden itibaren de kuvvetli ve kuzey yönünden esecek rüzgarla beraber yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek yağışların, hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü, bölge genelinin yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi, pazar günü de kar yağışlarının hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik açıdan sağanak, yoğun kar yağışı, önce güney sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, buzlanma ve don gibi kuvvetli hava olayları beklenen bölgede bölgede, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

SON HAVA TAHMİNLERİ

TÜRKİYE mgm.gov.tr sitesinde yayınlanan son hava durumu uyarısına göre balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Cuma günü Marmara'yı etkilemesi beklenen kar yağışı, hafta sonuyla birlikte İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'i etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da bugünden itibaren sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. 6 Ocak cuma gününden itibaren ise balkanlardan gelen kar yağışı etkisini gösterecek. Kar yağışı çok yoğun olacak ve kısa sürede tüm marmarayı etkisi altına alacak. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak? İşte, önümüzdeki günlere ait hava durumu tahminleri!

CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUN OLACAK İLLER

Meteorolojinin sitesinde yayınladığı uyarıya göre cuma günü kar yağışının yoğun olacağı bazı iller şunlar; İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yağışı görülecek.

CUMARTESİ KAR YAĞIŞININ KUVVETLİ OLACAĞI İLLER

Haftasonu kar yağışı etki alanını genişleterek iç anadoluyu etkileyecek. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı görülecek. Meteorolojinin sitesinden verdiği tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü Marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve Bartın. İç anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞINDA DURUM

8 Ocak pazar günü ise balkanlar üzerinden gelen kar dalgası doğu anadolu bölgesini de etki alanına katacak. Pazar günü yurdun doğusundan batısına hemen her yerinde kar yağışı etkili olacak.