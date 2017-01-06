İstanbul'da kar yağışı 36 saat sürecek !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışının 36 saat aralıksız sürmesi bekleniyor. Kar örtüsü ise 20 cm'nin üzerine çıkacak.



Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor" denildi.

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20 CM'NİN ÜZERİNDE KAR ÖRTÜSÜ OLACAK

Kar yağışının başlayacağı saatin de verildiği açıklamada, "Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor" " bilgilerine yer verildi.

GÜNDÜZ BİLE SIFIR DERECE

Kentte gündüz bile sıfır derelerin görüleceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'DA 36 SAAT KESİNTİSİZ KAR BEKLENTİSİ

Balkanlar'dan gelmesi beklenen ve bu geceden itibaren İstanbul'u da etkisi altına alacak karyağışının 36 saat aralıksız süreceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminleri Genel Müdürü Ahmet Uçar'ın verdiği bilgiye göre, ilk 36 saat kesintisiz yağması beklenen kar yağışı, pazar gününe kadar aralıklarla devam edecek. Kar kalınlığının pazar gününe kadar İstanbulgenelinde 15-20 santimetreye çıkması bekleniyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi. Yağışın süreceği çarşamba gününe kadar kentte gece en düşük sıcaklıklar -3/-2, gündüz en yüksek sıcaklıklar ise -1/0 derece dolayında olacak.