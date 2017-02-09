İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak ?

Yurdun büyük bir bölümünde hafif şiddetli yağışlar bekleniyor. Yurdun doğu hattında yüksek kesimlerde etkili olacak yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalış bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Habertürk'ün haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugün hafif yağmurlu bir hava hakim, sıcaklık 8 derece. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

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Bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Erzurum, Ağrı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçeleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da karlakarışık yağmur ve kar, bu Sabah saatlerinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Cuma günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinde, iç Anadolu bölgesinin iç kesimleri, Çankırı çevrelerinde ve İç Ege'de hafif şiddetli yağmurlar etkili olacak.

Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerindeki yağışlar ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Cumartesi günü yurdun iç kesimlerinde, Göller Yöresi'nde, Denizli ve Muğla çevrelerinde, hafif şiddetli yağmur geçişleri var.

Karadeniz bölgesinin tamamen kıyı kesimlerinde, Marmara'nın Karadeniz'e bakan kesimlerinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Karadeniz'e bakan kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA PAZAR VE PAZARTESİ KAR BEKLENİYOR

Cumartesi günü sıcaklıklar yurt genelinde azalacak. İstanbul'da hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Söz konusu 2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü yurtta birçok ilde kar yağışları etkili olmaya devam edecek.