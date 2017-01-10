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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul'da dün gece etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde yeniden başladı.

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İstanbul'da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı hem de etkili. Bağcılar ve çevresi saat 13.00 den itibaren etkili kar yağışının başladığı bölgelerden biri. Kar aynı saatlerde Taksim'de de yağmaya başladı

DHA
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