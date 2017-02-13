İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Taksim ve Şişli'de yer yer etkisini artıran kar yağışı, kısa aralıklarla devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterdi. Taksim ve Şişli'de etkisini gösteren kar yağışı kısa aralıklarla devam etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlemeye çalıştı. Bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.