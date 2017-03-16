İSTANBUL'DA KATLİAM HAZIRLIĞI YAPAN İKİ TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da Reina saldırısı gibi sansasyonel bir saldırı yapacağının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

TEM ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Kağıthane'deki hücre evini tespit ederek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 2 kaleşnikof tüfek, 500 mermi, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirdi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kaydı bulunan Özbekistan uyruklu C.C. ve İ.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.